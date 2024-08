EstArte, stasera al via la manifestazioni della rassegna estiva al Parco Gaslini: si parte con “Mi ritorni in mente”  e la sua band

Partirà oggi 20 agosto, alle 21.30, il programma di EstArte, la rassegna di eventi e spettacoli promossa dall’Amministrazione comunale – frutto della collaborazione tra gli assessorati alla Cultura, al Turismo e alle Politiche del mare – nella location di Parco Gaslini, nel cuore del quartiere marinaro. Il primo appuntamento sarà all’insegna della musica, un omaggio alla grande tradizione cantautoriale italiana. Un concerto sotto le stelle pensato per festeggiare insieme la Bandiera Blu che vede Catanzaro e il suo mare, per il secondo anno consecutivo, annoverata tra le spiagge più belle del Paese.

Protagonisti della serata Tonino Trapasso e la sua band per riproporre un format di successo come “Mi ritorni in mente”, l’unico spettacolo calabrese itinerante dedicato interamente alle canzoni e alle immagini del grande Lucio Battisti. Oltre due ore di spettacolo con le più belle canzoni cantate e scritte da Battisti, Mina, Formula Tre, Dik Dik, Equipe 84. Da “Mi ritorni in mente” a “I giardini di marzo”, da “29 Settembre” a “Balla Linda”, tanti saranno i brani eseguiti per l’occasione sul palco, contornati dai suggestivi filmati dell’artista proiettati su ledwal. Sul palco ad affiancare il cantante Tonino Trapasso saranno Domenico Ciambrini, tastiere, Vito Clericò, basso, Danny Chiefalo, chitarra, Nicola Durante, batteria, Francesca Piccirillo, voce e flauto, Rosalba Monterossi, voce. “Mi ritorni in mente”, che sta riscuotendo tanto seguito nelle piazze calabresi, accenderà anche l’estate a Catanzaro inaugurando il cartellone di EstArte che, fino al 30 agosto, proporrà diverse iniziative, dalla musica al teatro, passando per la letteratura e le arti visive, con l’obiettivo di valorizzare l’arte, la cultura e il territorio.