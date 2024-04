Sicurezza sul lavoro: sanzioni per 44.000 euro nel Catanzarese

I carabinieri della stazione di Maida (Cz), nel corso di un controllo del territorio svolto unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catanzaro, hanno eseguito un accesso ispettivo in un laboratorio artigianale. L’attivita’ artigianale in questione e’ risultata carente sotto numerosi aspetti riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. I lavoratori presenti erano, per lo piu’, privi di idonei dispositivi di protezione individuale (SPI), non erano stati adeguatamente formati in materia di salute e sicurezza e al momento del controllo utilizzavano attrezzature non conformi agli standard di sicurezza. Inoltre, e’ stata constatata la mancata presenza del documento di valutazione dei rischi (DUVRI).Infine sul luogo e’ stata rilevata e contestata la presenza di un lavoratore in nero.Sono state quindi elevate numerose sanzioni per un totale di 44.000 euro circa con contestuale sospensione dell’attivita’.