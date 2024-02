Aree pubbliche ad uso commerciale ed edicole a Lamezia Terme, Rubino: “Cause perorate da diverso tempo”

“Già da diverso tempo, utilizzando gli strumenti che sono prerogativa di ogni consigliere comunale, ho posto all’attenzione del governo cittadino e del Consiglio comunale due questioni di rilevanza fondamentale per lo sviluppo socio-economico della Città: la necessità di predisporre un Regolamento che disciplini l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche ad uso commerciale e l’opportunità indifferibile di adottare misure a sostegno delle edicole, colpite da una grave crisi che investe non solo il nostro territorio, ma l’intero Paese”. E’ quanto afferma Rosy Rubino, consigliera comunale di Lamezia Terme.

“Per quanto concerne la predisposizione di un Regolamento che disciplini l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche ad uso commerciale – prosegue la consigliera Rubino – il mio auspicio è che i lavori, che sono attualmente in corso in commissione, portino alla stesura di un documento definitivo in tempi ragionevoli. La problematica da me sollevata, tramite apposita mozione, risale, infatti, a circa due anni fa. Così come mi auguro che anche le altre mozioni, in cantiere da diverso tempo, su diverse problematiche esistenti sul territorio possano dare risposte esaustive ai consiglieri e, quindi, ai cittadini in tempi stringenti”. “Inoltre – aggiunge la consigliera Rubino – esprimo apprezzamento per l’idea imprenditoriale che ha dato “nuova vita” alla storica edicola di Piazza Mazzini. La rimodulazione dei servizi offerti è stata la chiave di volta per arginare la crisi e ripartire con rinnovato ottimismo. Anche sulle edicole, utilizzando i mezzi che ogni consigliere comunale ha a disposizione, ho sposato la causa di esercenti che andavano aiutati e che, ancora, necessitano di ulteriori misure per uscire dalla crisi”.