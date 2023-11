25 novembre, PD Lamezia: “Combattere la violenza di genere per un futuro di rispetto e uguaglianza”

“Il 25 novembre di ogni anno ricorre la giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla lotta contro la violenza di genere. Questa data commemora l’assassinio delle sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana, avvenuto nel 1960 per ordine del dittatore Rafael Trujillo. Da allora, il 25 novembre è diventato un simbolo di resistenza e un richiamo universale per porre fine alla violenza di genere, in tutte le sue forme.

Ad oggi ci rendiamo conto, invece, che la violenza di genere è un problema globale ancora saldamente radicato che colpisce donne di tutte le età, classi sociali ed etnie. Non conosce confini geografici o culturali, ed ha profonde radici fondate sulle disuguaglianze di potere tra uomini e donne. Il PD di Lamezia Terme vuole ricordare in questa giornata, segnata ulteriormente dai recenti fatti cronaca legati alla giovane Giulia, che abbiamo l’opportunità di riflettere sulle sfide ancora presenti e che dobbiamo impegnarci a costruire un futuro in cui tutti possano vivere liberi dalla paura e dalla violenza.

Un passo fondamentale nella lotta contro la violenza di genere è sicuramente l’educazione ed è cruciale che si promuova tale consapevolezza fin dalla giovane età: gli insegnanti, le famiglie e la società nel suo complesso devono lavorare insieme per eliminare stereotipi dannosi e promuovere un’educazione che insegni il rispetto reciproco e la comprensione tra i generi. La cultura gioca un ruolo significativo nella perpetuazione della violenta; spesso, norme sociali e comportamenti accettati contribuiscono a un ambiente che tollera o addirittura giustifica la violenza. È necessario un cambiamento culturale che promuova valori di rispetto, uguaglianza e empowerment delle donne, soprattutto nelle regioni come la nostra dove è ancora saldamente ancorato alla società il patriarcato.

Assistiamo sempre più spesso, anche nella politica locale, ad eventi che hanno dell’incredibile, come nel caso del mancato rispetto delle quote rosa all’interno di Lamezia Europa spa che ha violato il DPR n. 251 del 30 novembre 2012 che regolamenta la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni. Il Pd di Lamezia Terme vuole rimarcare nuovamente l’inconcepibile situazione che si profila ormai da mesi e sulla quale ancora nulla di concreto è stato fatto, ricordando che normalizzare tali atteggiamenti rientrano proprio nel concetto di patriarcato contro cui ci si deve scagliare.

Un pensiero, infine, viene rivolto anche ad una figlia della nostra terra, Adele Bruno, uccisa 12 anni fa dalla barbarie dell’allora suo compagno: ancora oggi la ferita inferta dalla sua vicenda che ha sconvolto la nostra città brucia e il dolore si rinnova di fronte all’ennesima vittima di femminicidio. Ad Adele è stato intitolato l’antico mulino allocato ai piedi del castello di Nicastro; ricordiamo, quindi, all’amministrazione di non lasciare nell’oblio i luoghi della memoria, ma di prendersene cura, perché i cittadini non dimentichino e perché riviva il ricordo di una tragedia che si è consumata nel nostro territorio, come monito perché non accada più”.

E’ quanto si legge, in una nota, Felicia Villella, segreteria PD Lamezia Terme.