Lamezia, Gianturco: “Vergognosa la restituzione di 20mila euro di fondi regionali per disabilità. Maggiore attenzione verso i più fragili”.

“Il Comune di Lamezia Terme restituisce alla Regione Calabria 20mila € destinati a progetti per disabili. L’incapacità amministrativa della giunta Mascaro si palesa in tutti i settori ma sul tema della disabilità, vicende come queste, assumono un peso maggiore”.

A dichiararlo è il consigliere comunale e vicepresidente della commissione consiliare Politiche Sociali Mimmo Gianturco.

“Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 276 del 21 ottobre 2016 – afferma Mimmo Gianturco – sono state approvate le “Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità e con successivo Decreto Ministeriale n.440 del 20/12/2016 il Ministero competente ha approvato l’elenco delle proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società di persone con disabilità tra le quali rientra la proposta presentata dal Comune di Lamezia Terme in qualità di Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di riferimento”.

“La proposta progettuale – sottolinea Gianturco – prevedeva l’erogazione di un contributo economico per l’assunzione di un assistente personale da parte dei beneficiari, nonché la realizzazione di un percorso di counselling, sostegno psicologico e di formazione per gli assistenti per l’importo complessivo di € 50.000,00, delle quali € 20.000,00 sono state accreditate a titolo di anticipo dalla Regione Calabria al Comune di Lamezia con decreto n. 1019 del 26 febbraio 2018. Nonostante la Regione Calabria abbia concesso diverso tempo per l’utilizzo e la riprogrammazione dei fondi, l’amministrazione comunale non è stata in grado di utilizzare le risorse economiche a disposizione e con la determina dirigenziale N.174 del 22/11/2023, sono state liquidate la complessiva somma di € 20.000,00 all’Ente regionale a titolo di restituzione delle somme, precedentemente incassate quale anticipo sul finanziamento in oggetto. Si tratta di un fatto gravissimo non solo per la città di Lamezia Terme ma per tutti i comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Lametino di cui Lamezia Terme è ente capofila”.

“Su fatti gravi come questi non ci possono essere giustificazioni – ribadisce Gianturco – la verità è che l’incapacità amministrativa della giunta guidata dal sindaco Mascaro si palesa in tutti i settori della vita pubblica ma, sul tema della disabilità, vicende come questa assumono un peso maggiore. L’amministrazione comunale provveda a porre maggiore attenzione verso il mondo dei più fragili e della disabilità, a potenziare al più presto gli uffici del settore politiche sociali e a mettere in campo tutte le necessarie attività affinché vicende come queste non accadano più. Su questo punto – conclude – ho protocollato una interrogazione indirizzata al sindaco al fine di ottenere i dovuti chiarimenti”.