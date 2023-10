Catanzaro, Assisi plaude alla riqualificazione del quartiere “Passo di salto”

“Dopo anni di abbandono, sono finalmente iniziati i lavori di scerbamento presso il quartiere “Passo di Salto” e, per la prossima settimana, è in programma l’attività di potatura degli alberi. Mi preme ringraziare, prima di tutto, l’assessore con delega all’Ambiente, Giorgio Arcuri, il quale ha prontamente accolto la mia sollecitazione a intervenire per risolvere il grave stato di degrado preesistente in via Sardegna. Questo dimostra, ancora una volta, l’attenzione da parte di questa Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Fiorita, per le periferie della città e, nel caso di specie, per un quartiere e una comunità a lungo dimenticati dalle istituzioni. Inizia, dunque, una fase di riqualificazione attesa e più volte invocata dai residenti che vedrà, anche grazie alla proficua collaborazione offerta da quest’ultimi in una prospettiva per cui il quartiere viene concepito come proprietà collettiva da curare e preservare, la realizzazione di ulteriori iniziative di riordino e manutenzione finalizzate al miglioramento della qualità della vita di tutti gli abitanti, in particolare di giovani e anziani. A tale scopo, nei prossimi giorni, seguirà un ulteriore sopralluogo unitamente all’assessore Arcuri per verificare lo stato dei lavori e programmare i futuri interventi volti al superamento delle annose criticità caratterizzanti la zona in questione, facendola rientrare nel processo di rinnovamento e riqualificazione dell’intero tessuto urbano, avviato faticosamente, ma con determinazione e tenacia, da questa Amministrazione”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Catanzaro, Francesco Assisi.