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Cosenza: al via la selezione degli espositori per “Il Giardino del Natale”

E’ online l’avviso pubblico per la selezione degli espositori che prenderanno parte a “Il Giardino del Natale – Cosenza”il progetto che dal 21 novembre al 6 gennaio trasformerà la “Villa Nuova” in un villaggio natalizio urbano fatto di luce, sapori e tradizioni.
Un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di dare vita a un’esperienza capace di unire qualità, identità e partecipazione, valorizzando le eccellenze del territorio e offrendo a cittadini e visitatori uno spazio vivo, accogliente e riconoscibile.
L’avviso è rivolto ad artigiani, produttori, operatori del settore enogastronomico e creativi interessati a contribuire alla realizzazione di un’offerta selezionata e coerente con il tema natalizio, in grado di rappresentare al meglio la tradizione e l’innovazione della città.
“Il Giardino del Natale” si inserisce in una strategia più ampia dell’Amministrazione comunale finalizzata a rafforzare l’attrattività di Cosenza nel periodo natalizio, sostenere il commercio locale e valorizzare gli spazi urbani attraverso iniziative di qualità.
“Con questo avviso – dichiara il Sindaco Franz Caruso – non stiamo semplicemente selezionando degli espositori, ma stiamo chiamando a raccolta le energie migliori della città e del territorio provinciale. Vogliamo costruire insieme un Natale che sia all’altezza dell’identità e delle potenzialità di Cosenza. Il Giardino del Natale sarà un luogo da vivere, non solo da visitare, capace di generare economia, socialità e senso di comunità. Per questo abbiamo scelto di puntare sulla qualità, sulla valorizzazione delle produzioni locali e sulla partecipazione attiva degli operatori.”
Gli operatori interessati potranno presentare la propria candidatura secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
L’Amministrazione invita tutti i soggetti interessati a partecipare e a contribuire alla realizzazione di un progetto che punta a diventare un nuovo punto di riferimento per il Natale a Cosenza.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Cosenza.
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