Crotone, cittadino turco irregolare accompagnato al CPR: intensificati i controlli della Questura

Proseguono le attività di controllo dell’immigrazione irregolare da parte della Questura di Crotone. Nel corso di un’operazione condotta dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione è stato rintracciato nel territorio comunale un cittadino turco di 44 anni risultato privo dei requisiti per permanere regolarmente in Italia.

Dagli accertamenti eseguiti è emerso che l’uomo era già stato condannato con sentenza definitiva per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Inoltre, la sua richiesta di protezione internazionale era stata respinta dalla Commissione territoriale competente di Lecce.

Alla luce degli elementi raccolti, e considerata “l’elevata pericolosità sociale dell’uomo e il concreto rischio di fuga, aggravato dall’assenza di documenti di identificazione”, il questore di Crotone ha disposto il trattenimento del quarantiquattrenne.

Ultimate le procedure di competenza, lo straniero è stato trasferito nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, dove resterà per il tempo necessario al completamento delle procedure finalizzate al rientro nel Paese d’origine.

Nel frattempo la Questura ha proseguito anche l’attività di monitoraggio sul territorio provinciale. Secondo quanto reso noto, “nell’ultimo mese sono stati identificati oltre cento cittadini extracomunitari”, nell’ambito di servizi mirati che hanno interessato diversi comuni del Crotonese.

I controlli hanno riguardato anche la documentazione presentata dagli stranieri agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione e le dichiarazioni di ospitalità, con verifiche finalizzate ad accertarne la regolarità e la conformità alle norme vigenti.