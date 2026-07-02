A Castiglione Cosentino un confronto sul futuro del servizio idrico integrato: appuntamento il 13 luglio al Frantoio dei Saperi

Un momento di confronto e approfondimento sul tema della gestione del Servizio Idrico Integrato, tra istituzioni, amministratori, tecnici e rappresentanti del mondo politico. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico in programma lunedì 13 luglio 2026, alle ore 18:00, presso il Frantoio dei Saperi di Castiglione Cosentino.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Castiglione Cosentino, dal Consorzio Valle Crati e dall’associazione Castiglione per Tutti, con l’intento di favorire un dialogo aperto sulle prospettive della gestione dell’acqua, risorsa fondamentale per il territorio e per le comunità.

A moderare i lavori sarà il giornalista Franco Gemoli.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Castiglione Cosentino Salvatore Magarò, del sindaco di San Pietro in Guarano Tiziana Agosto e del presidente dell’associazione “Castiglione per Tutti” Manuele Arone, l’introduzione sarà affidata a Mario Fortino, componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Valle Crati.

Seguiranno gli interventi di Vincenzo Granata, già Consigliere Delegato dell’Autorità Idrica della Calabria, Oreste Citrea, Direttore Generale del Consorzio Valle Crati, Carlo Guccione, componente della Direzione Nazionale del Partito Democratico, e Domenico Pappaterra, già Assessore regionale all’Ambiente della Calabria.

Le conclusioni saranno affidate al presidente del Consorzio Valle Crati, Maximiliano Granata.

L’incontro intende offrire un’occasione di riflessione su un tema strategico per il futuro della Calabria, partendo dal principio che l’acqua è un diritto, mentre la sua gestione rappresenta una scelta che deve coniugare efficienza, sostenibilità e trasparenza.

Lo slogan scelto per l’evento riassume lo spirito dell’iniziativa: “Partecipazione, dialogo, soluzioni. Castiglione Cosentino guarda avanti.” Un invito rivolto ai cittadini, agli amministratori e a tutti gli attori del territorio a contribuire al dibattito sul futuro del servizio idrico integrato.