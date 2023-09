Comune di Catanzaro: pubblicato l’avviso per l’attuazione del progetto regionale “Rete dei servizi di facilitazione digitale”

Supportare e agevolare i cittadini nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’accompagnamento all’utilizzo dei servizi pubblici digitali. E’ questo l’obiettivo sotteso all’avviso predisposto dal Comune di Catanzaro, in attuazione del progetto regionale “Rete dei servizi di facilitazione digitale” legato all’attivazione, nel triennio 2023-2025, di presìdi/nodi di facilitazione digitale sull’intero territorio calabrese. In particolare, il bando dell’amministrazione comunale è rivolto agli enti del Terzo Settore per attività di co-progettazione inerenti la realizzazione di nove punti di facilitazione digitale attivabili all’interno dell’Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro, con una dotazione finanziaria di circa 397mila euro.

Le domande potranno essere inoltrate entro il prossimo 5 ottobre, utilizzando la modulistica consultabile sul sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.catanzaro.it/bando/avviso-pubblico-per-la-realizzazione-di-n-09-centri-di-facilitazione-digitale-allinterno-dellambito-territoriale-sociale-di-catanzaro/.

“Il Comune di Catanzaro, quale ente capofila di ambito, vuole porsi alla guida di un percorso strategico molto importante, quale quello del coinvolgimento delle fasce più deboli nell’apprendimento e nell’utilizzo delle nuove tecnologie”, afferma l’assessore alle Politiche sociali Giuseppina Pino. “Per favorire l’inclusione digitale e sociale in un territorio ancora penalizzato come il nostro, è fondamentale investire in formazione e competenze così da rendere accessibili a tutti le opportunità offerte dalla rete. In tal senso, sarà prezioso il coinvolgimento dei giovani in qualità di facilitatori digitali, per il trasferimento di competenze e abilità – previsto dal bando – nell’ambito dei percorsi progettuali che gli organismi di volontariato intenderanno presentare. Obiettivi che l’amministrazione Fiorita vuole perseguire per superare il digital divide e fornire supporto e orientamento a tutti i cittadini nella fruizione dei nuovi servizi pubblici offerti dal web”.