1.4 milioni di euro per le scuole, Scarpino: “Grande attenzione della Giunta verso i giovani e le periferie”

“La Giunta Comunale sta dimostrando un’attenzione particolare per le periferie di Catanzaro, compiendo passi concreti verso il miglioramento delle infrastrutture scolastiche e sportive, promuovendo un ambiente sano e stimolante per i nostri giovani. Nei giorni scorsi, infatti, l’esecutivo ha adottato quattro progetti esecutivi di notevole importanza, dal valore complessivo di 1.4 milioni di euro, dedicati all’adeguamento funzionale e alla messa in sicurezza delle aree di gioco destinate all’uso didattico in altrettante istituzioni scolastiche. Gli istituti coinvolti sono l’Istituto Comprensivo Manzoni Nord-Est, l’Istituto Comprensivo Pascoli Aldisio, l’Istituto Comprensivo Vivaldi e l’Istituto Comprensivo Patari-Rodari. Questi interventi rappresentano un chiaro segnale dell’impegno continuo a lavorare per il bene della nostra comunità e rappresentano un passo cruciale per garantire un ambiente educativo sicuro e adeguato per i nostri giovani cittadini.

Il plauso quindi va al sindaco Nicola Fiorita, agli assessori Nunzio Belcaro e Raffaele Scalise, nonché al dirigente comunale Francesco Fusto per la loro straordinaria sensibilità e attenzione nei confronti delle periferie di Catanzaro.