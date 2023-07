Settingiano (Cz), tutti pronto per la ‘Festa della Birra’

Tutto pronto per l’ottava edizione della Festa della birra a Martelletto di Settingiano. Si parte dalle 18 di venerdì 28 luglio, dove l’intrattenimento musicale sarà tenuto dagli ETNOSOUND, importante gruppo calabrese di musica popolare Folk Pop. Sabato 29, invece, sempre dalle 18, la giornata sarà accompagnata da due grandi Dj di musica elettronica House e Contemporanea, DJ Patrick e DJ Nadja, che faranno da apripista al gruppo forte della Festa, i SUD SOUND SYSTEM, famosissima band pugliese, che farà vibrare le corde alle migliaia di persone presenti durante la serata. Ad allietare la kermesse, molto conosciuta e particolarmente apprezzata anche da chi vive fuori dai confini del circondario, gli stand gastronomici (anche per celiaci) e, ovviamente, la protagonista dell’evento: la birra. L’ingresso è gratuito.

“Esprimo la soddisfazione di tutta l’amministrazione guidata dal sindaco Antonello Formica per quello che oramai è diventato un appuntamento immancabile. Sono certo che, anche stavolta, sarà un bel momento di festa” ha dichiarato il vicesindaco Domenico Russo. “In passato – ha aggiunto Russo – l’ho vissuto da organizzatore, in quanto presidente della Pro Loco; mentre ora lo vivo nei panni di una carica istituzionale. Un grande plauso – ha concluso Russo – lo rivolgo, in modo particolare, all’attuale presidente della Pro Loco, Francesco Narciso, e a tutto il suo staff”.