Lamezia Terme: collaudato il nuovo impianto idrico a servizio dei due tratti di lungomare ricadenti nel territorio comunale

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme comunica che, a seguito dell’esito regolare presentato dalle analisi sui campioni di acqua, è stato collaudato il nuovo impianto idrico a servizio dei due tratti di lungomare ricadenti nel territorio comunale lametino.

Con il nuovo impianto idrico si alimentano le docce, le fontanine e la rete antincendio a protezione del giardino litoraneo, quest’ultima a secco da svariati anni.

Sono stati inoltre eseguiti lavori di ripristino dei servizi igienici ubicati nel giardino litoraneo e sono stati collocati nuovi bagni chimici nelle zone sprovviste.

In località Ginepri sono stati completamente ristrutturati i due chioschi destinati a punto ristoro, per la prima volta collegati alla rete idrica, fognaria ed elettrica. Sono già attivi, in entrambi i lungomari, sette giorni su sette, il servizio di avvistamento antincendi ed il servizio assistenza ed accompagnamento alle persone diversamente abili, affidati ad associazione di protezione civile. In aggiunta a queste attrezzature in termini di servizi di base per la stagione balneare, sono stati eseguiti lavori per migliorare l’accessibilità alla spiaggia in un’ottica di sostenibilità ambientale.

In tal senso, è stata migliorata la funzione di smistamento della viabilità principale a monte della pineta frangivento, che viene destinata alla circolazione dei veicoli privati, al trasporto pubblico locale da parte degli autobus Lamezia Multiservizi della Linea 10 – mare ed alle funzioni di zona di sosta.

Da quest’anno, infatti, oltre alla sosta in linea, a bordo strada, è possibile lasciare l’auto comodamente in una nuova area pubblica a destinazione parcheggi, capace di oltre 200 posti auto, direttamente collegata con il lungomare Falcone Borsellino.

L’attraversamento a piedi del giardino litoraneo avviene a mezzo di una successione di tratti pedonali illuminati, che continuano sulla spiaggia e sono segnati da nuove passerelle, punti di raccolta differenziata e punti doccia.

È stata inoltre eseguita un’attività manutentiva leggera all’interno della pineta, mentre all’esterno, è stato effettuato lo sfoltimento delle chiome delle palme ricomprese nei due lungomari.

Da segnalare inoltre, le operazioni di sfalcio alle strade comunali di avvicinamento alla fascia costiera ed un’attività di rifunzionalizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica del lungomare Ginepri con sostituzione dei corpi illuminanti e pitturazione delle armature.

All’interno della pineta costiera, in località Marinella ed in località Paradiso, dove sono ubicate due aree attrezzate con giochi per bambini e sedute per picnic all’ombra, è stata esclusa la circolazione di autoveicoli per motivi di sicurezza. Nel giardino litoraneo sono stati sottoposti a pulizia i percorsi destinati alle discipline del footing e del fitwalking. Accanto a queste attrezzature di base, pensate per avere una dotazione di servizi a supporto della balneazione ed a supporto della permanenza in pineta e/o sui lungomari, è entrato nel vivo della sua programmazione il cartellone degli eventi della rassegna denominata “Festival del Turismo Sostenibile – Un’Estate di Gusto – Seconda Edizione, coprogettata dal Comune di Lamezia Terme e dalla Pro Loco Lamezia Terme, che porterà sui lungomari lametini decine di eventi, fino alla fine del mese di agosto, alternando iniziative di tradizione popolare, sportive, spettacoli per i bambini, serate di musica, arte e cultura.