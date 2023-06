Catanzaro, l’assessore Borelli: “Al porto ormeggi gratuiti per enti e soggetti no profit”

Al Porto di Catanzaro potranno ormeggiare gratuitamente le imbarcazioni di proprietà di enti e soggetti senza scopo di lucro per finalità istituzionali. Lo rende noto l’assessore al Patrimonio, Antonio Borelli, specificando che è stato pubblicato sul portale www.comune.catanzaro.it, area trasparenza, l’avviso per l’assegnazione di sei posti barca, fino al 30 settembre 2024, sui pontili concessi alla società Carmar.

I soggetti con i requisiti indicati – aventi sede legale o operativa nella città di Catanzaro – potranno inviare la domanda per un solo ormeggio, utilizzando l’apposita modulistica, entro le ore 13 del prossimo 12 luglio.

“Nel rispetto del capitolato che regola il rapporto con la società concessionaria dei pontili – commenta Borelli – il Comune ha voluto fortemente assegnare gratuitamente i posti, riservati all’amministrazione, ad enti, associazioni sportive e organismi no profit per lo svolgimento delle loro attività. Un esempio di sinergia istituzionale che va nella direzione di un proficuo utilizzo degli spazi del Porto e della risorsa mare come volano di crescita per l’intero territorio”.