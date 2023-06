‘Garanzia Occupabilità’: giovedì la firma del protocollo Regione-Unioncamere

Giovedì 29 giugno, alle ore 10, presso la sala conferenze di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme (Via delle Nazioni, 24), l’assessore regionale alle politiche per il lavoro e formazione professionale, Giovanni Calabrese, terrà una conferenza stampa nel corso della quale sarà illustrato e sottoscritto il protocollo d’intesa, tra Regione Calabria e Unioncamere Calabria, per l’attuazione del Programma garanzia occupabilità lavoratori (Gol).

L’obiettivo della Regione Calabria e di Unioncamere è di promuovere il confronto e la collaborazione per la promozione del programma Gol – di cui al decreto interministeriale del 5 novembre 2021 – con particolare riferimento al sistema della domanda di lavoro.

All’incontro con la stampa interverranno, inoltre, il presidente di Unioncamere Calabria, Antonino Tramontana, il dirigente generale del dipartimento Lavoro e welfare, Roberto Cosentino, il dirigente del settore regionale lavoro e welfare, Cosimo Cuomo.