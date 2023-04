Catanzaro, operazione di bonifica in viale Isonzo: rimossi quintali di rifiuti abbandonati

Un intervento straordinario di rimozione dei rifiuti e bonifica urbana ha riguardato la zona di viale Isonzo. Fin dalle prime ore del mattino, su input del sindaco Nicola Fiorita e dell’assessore all’ambiente Aldo Casalinuovo, il personale della Sieco, coadiuvato dal dirigente del settore Antonio Dominijanni, è stato impegnato – si legge in un comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Catanzaro – nell’operazione di pulizia dell’area a sud della città dove, periodicamente, si registrano delle mini discariche a cielo aperto a causa degli abbandoni indiscriminati di rifiuti di ogni genere. Grazie all’ausilio di mezzi meccanici, si è provveduto, dunque, a sgomberare diversi quintali di ingombranti, tra mobili, vecchi pneumatici e rifiuti speciali conferiti illecitamente e in barba alle regole della corretta differenziata. Un ulteriore intervento più ridotto, in ragione della minore quantità di rifiuti presenti, ha riguardato anche via Caduti XVI Marzo, in località Pistoia.

“L’attività si è resa necessaria per ripristinare le condizioni essenziali di decoro ed igiene pubblica in una zona periferica della città dove, purtroppo, continuano a verificarsi abbandoni di grosse quantità di rifiuti negli spazi comuni”, afferma l’assessore Casalinuovo. “L’amministrazione è impegnata, in tal senso, a portare avanti iniziative di prevenzione e sensibilizzazione nei confronti della comunità locale, a partire dal coinvolgimento delle scuole e dei più piccoli. L’auspicio è di dover essere sempre meno costretti ad operazioni di forza di questo genere, che pesano sulle casse comunali, confidando sul senso civile e sulla collaborazione dei residenti”.