Catanzaro città europea dello sport 2023: prorogata la scadenza per le opportunità di sponsorizzazioni

Il settore Pubblica istruzione – Sport – Politiche Giovanili comunica che sono stati prorogati i termini di scadenza relativi all’avviso esplorativo con il quale si intende raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti che, nell’ambito delle iniziative e degli eventi che saranno organizzati l’anno prossimo, volessero attivare una sponsorizzazione del proprio marchio/logo attraverso il titolo “Città di Catanzaro – Città Europea dello Sport 2023”.

La proroga prevede ora che l’avviso abbia validità fino alle ore 12:00 del 16 gennaio 2023

Occorre precisare che l’avviso non indice alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio e altre classificazioni di merito. Infatti, l’Amministrazione si riserva di individuare i candidati con i quali stipulare il contratto di sponsorizzazione.

In particolare, “si cercano 4 soggetti sponsorizzatori, per la corresponsione del pagamento dei diritti di immagine del titolo di ‘Città di Catanzaro – Città Europea dello Sport 2023’, ognuno dei quali per un importo pari a € 1.750,00 oltre IVA ai sensi di legge e per complessivi € 7.000,00 oltre IVA. Possono essere presentate proposte anche in misura finanziaria inferiore a € 1.750,00 oltre IVA. Tali proposte verranno ammesse a valutazione solo in caso di mancato raggiungimento della quota di € 7.000,00”.

Tutte le ulteriori informazioni, comprese quelle relative alle modalità di presentazione delle offerte, sono reperibili collegandosi al link seguente:

https://www.comune.catanzaro.it/bando/riapertura-termini-avviso-pubblico-per-la-ricerca-di-sponsorizzazioni-per-il-titolo-citta-di-catanzaro-citta-europea-dello-sport-anno-2023/