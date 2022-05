Catanzaro, Giorgia Meloni punta tutto su Wanda Ferro: è lei la candidata a sindaco di Fratelli d’Italia

“Fratelli d’Italia ufficializza la candidatura a sindaco di Catanzaro della parlamentare e coordinatore regionale del partito in Calabria, Wanda Ferro. La candidatura verrà depositata ufficialmente domani. Fratelli d’Italia ha assunto la decisione in maniera coerente con la scelta di collocarsi senza ambiguità nel campo del centrodestra e di schierarsi in modo chiaramente alternativo alle sinistre”. Lo riferisce una nota di Fratelli d’Italia.

Il partito di Giorgia Meloni “ha deciso di puntare su Wanda Ferro con l’obiettivo di presentare agli elettori una personalità fortemente legata al territorio. Si tratta di una candidatura che siamo convinti possa catalizzare le migliori forze del territorio per dare alla città di Catanzaro un governo autorevole, concreto e vicino ai cittadini”.

In questa tornata elettorale, FdI lancia il guanto di sfida anche a Lega e Forza Italia, che invece sostengono la candidatura del docente Valerio Donato.