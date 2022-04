“La Zes della Calabria: strumento di accelerazione dello sviluppo economico del Sud”: la Lega ne discute a Catanzaro

Considerevole incontro presso la sede della Lega in Catanzaro, alla Via A. Lombardi n.19, su “La Zes della Calabria: strumento di accelerazione dello sviluppo economico del Sud”, domani alle ore 11.00, con la partecipazione di Giuseppe Macrì, responsabile provinciale Lega, Fausto De Angelis, senatore della Repubblica, Domenico Furgiuele, deputato della Repubblica, Filippo Mancuso, presidente del Consiglio Regionale Calabria, Pietro Raso, presidente della Commissione Ambiente Regione Calabria, Nicola Fortunato, coordinatore del Master in Diritto e tecnica doganale e del commercio internazionale, Università di Bari Aldo Moro, Pasquale Pepe, senatore della Repubblica, responsabile Dipartimento Politiche per il Mezzogiorno, Francesco Russo, ordinario di Ingegneria-Trasporti, Università di Reggio Calabria, Aurelio Tommasetti, ordinario di Economia Aziendale, Università di Salerno, responsabile Dipartimento Università, Giacomo Francesco Saccomanno, commissario Regionale della Lega.

Modera il dibattito Pasquale Motta, giornalista di LaC network. Un evento di grande rilievo sia per il tema che per le partecipazioni di esperti del settore che potranno dettagliatamente analizzare e rappresentare le attuali condizioni della ZES al fine di sostenere questo strumento di possibile crescita dell’intero territorio. Un’attività concreta della Lega per evitare tanti annunci senza poi che vi sia un seguito concreto: “conoscere, pensare e operare”.