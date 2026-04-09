Princi: “Università e formazione per costruire relazioni autentiche e contrastare la fragilità emotiva dei giovani”

“In questa fase storica è fondamentale sensibilizzare sulla fragilità relazionale ed emotiva che interessa molti giovani, riportando al centro il valore dei legami e promuovendo percorsi educativi capaci di accompagnarli nella costruzione di relazioni autentiche e consapevoli”. Così l’eurodeputata calabrese Giusi Princi, partecipando in videocollegamento alla presentazione del volume “Affetti in saldo” presso l’Università della Calabria. Il progetto editoriale e formativo nasce all’interno dei corsi di Pedagogia sociale ed è dedicato all’analisi della trasformazione dei legami affettivi e alla crescente fragilità relazionale che interessa le giovani generazioni. Il volume è il risultato di un percorso didattico e laboratoriale promosso dal Professore Giovanbattista Trebisacce, docente di Pedagogia generale e sociale, che ne ha curato l’impianto scientifico e la direzione.

“È stato motivo di orgoglio – afferma l’On. Princi – partecipare a un momento così significativo, un incontro di alto profilo, promosso e coordinato dal Prof. Giovanbattista Trebisacce, che ha visto il coinvolgimento attivo e qualificato degli studenti”.

Un ruolo centrale è stato svolto dalle studentesse coinvolte, che hanno contribuito trasformando esperienze, osservazioni e riflessioni in una narrazione corale, critica e attuale. Attraverso voci diverse, tutte al femminile – Federica, Chiara, Gaia, Miriam, Serena, Loredana, Carola ed Erica – il progetto restituisce uno sguardo autentico sui legami affettivi, offrendo una lettura diretta e consapevole delle dinamiche relazionali contemporanee.

“Desidero complimentarmi – continua l’eurodeputata – con il Professore Trebisacce per aver dato voce ai giovani valorizzando le loro idee attraverso un laboratorio esperienziale. Il suo impegno rappresenta un riferimento prezioso per chi opera nel campo della formazione e delle politiche educative. L’apporto delle studentesse è stato poi determinante per rendere il lavoro vivo e attuale, trasformando teoria ed esperienza in consapevolezza e spirito critico”, ha aggiunto l’On. Princi.

L’iniziativa ha rappresentato un momento qualificato di confronto tra università, istituzioni e territorio, offrendo l’occasione per una riflessione condivisa sulle nuove dinamiche relazionali e sul ruolo dell’educazione nei processi di crescita personale e sociale.

Un passaggio significativo è stato dedicato anche al coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. “La presenza del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, la Dott.ssa Loredana Giannicola – evidenzia l’europarlamentare calabrese -, ha rappresentato un valore aggiunto poiché ha consentito di collegare questa esperienza al sistema scolastico e alle realtà educative del territorio, favorendo la diffusione di percorsi innovativi. Sono certa che, alla luce della sua consolidata esperienza e delle riconosciute competenze in ambito educativo e manageriale, la Dott.ssa Giannicola saprà accompagnare e valorizzare al meglio questo progetto, contribuendo a tradurlo in azioni strutturate e durature in ambito formativo”, ha aggiunto l’Onorevole Princi.

“Affetti in saldo – prosegue – si configura così come un’esperienza formativa significativa, capace di integrare didattica, ricerca e partecipazione attiva, offrendo un contributo concreto alla comprensione delle trasformazioni dei legami affettivi e alle sfide educative contemporanee. Sono certa – conclude l’europarlamentare calabrese – che il volume si affermerà quale autorevole strumento pedagogico di riflessione e approfondimento”.