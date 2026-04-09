CCNL 2026-2027 e caro vita, CNDDU: “Fino a 3.200 euro al mese, stipendi tra 1.500 e 1.900, per i docenti fuori sede (di ruolo e non) una condizione ormai invivibile”

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama con forza l’attenzione sul crescente squilibrio tra livelli retributivi del personale docente e costo della vita in Italia, una dinamica che, alla luce dei dati territoriali più aggiornati, assume contorni sempre più marcati e differenziati lungo l’asse geografico del Paese. Le rilevazioni di ISTAT, in particolare il Report “Spese per consumi delle famiglie”, evidenziano come la spesa media mensile si attesti intorno ai 2.700–2.800 euro, con una distribuzione fortemente disomogenea: nelle regioni del Nord si superano stabilmente i 3.000 euro, mentre nel Mezzogiorno i valori si collocano tra i 1.900 e i 2.100 euro, confermando un divario territoriale che non è soltanto economico, ma anche sociale.

Tali valori medi, tuttavia, non restituiscono pienamente il fabbisogno necessario per garantire condizioni di vita dignitose, soprattutto nelle grandi aree urbane, dove il costo dell’abitare rappresenta la principale voce di spesa. Le elaborazioni di banche dati indipendenti come Numbeo e le analisi del mercato immobiliare condotte da Idealista mostrano come, in Lombardia e in particolare nell’area metropolitana di Milano, il costo mensile per una o due persone possa oscillare tra i 2.500 e i 3.200 euro, con canoni di locazione per abitazioni di piccole dimensioni che superano frequentemente i 1.200 euro. Analogamente, nel Lazio, e in particolare a Roma, il fabbisogno complessivo si colloca tra i 2.300 e i 3.000 euro, con affitti medi compresi tra 800 e 1.200 euro.

Nelle regioni del Centro-Nord, come Emilia-Romagna e Veneto, con riferimento a città quali Bologna, Verona e Padova, il costo della vita si attesta mediamente tra i 2.000 e i 2.700 euro mensili, mentre in Toscana, in particolare a Firenze, si registrano livelli analoghi, con una significativa incidenza del turismo sui prezzi immobiliari e sui servizi. Nelle Marche e in Umbria, pur in presenza di valori più contenuti, la soglia per una vita dignitosa si mantiene tra i 1.700 e i 2.300 euro, a dimostrazione del fatto che anche nei contesti meno dinamici il costo della vita non può essere considerato trascurabile.

Nel Mezzogiorno, i dati ISTAT integrati dalle rilevazioni sui prezzi al consumo evidenziano un costo della vita inferiore in termini assoluti, ma non meno problematico se rapportato ai redditi disponibili. In Campania, vivere a Napoli comporta una spesa mensile compresa tra i 1.700 e i 2.300 euro, mentre in regioni come Puglia, Sicilia e Calabria i valori si collocano mediamente tra i 1.400 e i 2.000 euro, con variazioni significative tra aree urbane e zone interne. Il minor costo della vita, dunque, non elimina il disagio economico, ma lo redistribuisce in funzione delle opportunità occupazionali e dei livelli salariali.

All’interno di questo quadro, la recente sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2026–2027 introduce incrementi retributivi medi che, pur rappresentando un segnale positivo, risultano quantitativamente insufficienti a colmare il divario esistente. Gli aumenti netti stimabili tra i 70 e i 100 euro mensili portano gli stipendi dei docenti a collocarsi mediamente tra circa 1.500 e 1.900 euro netti. Tuttavia, tali valori restano significativamente inferiori rispetto al fabbisogno reale richiesto per sostenere il costo della vita nelle principali aree del Paese, lasciando sostanzialmente invariata la condizione di squilibrio economico.

Nel caso di un docente single residente in una grande città del Centro-Nord, il reddito disponibile continua a non coprire il costo complessivo di una vita dignitosa, determinando una compressione dei consumi e una riduzione della capacità di risparmio. La situazione si aggrava ulteriormente nel caso delle famiglie monoreddito, per le quali i dati ISTAT indicano una spesa media superiore ai 2.700 euro mensili, con valori oltre i 3.000 euro nelle regioni settentrionali. In tali condizioni, un unico stipendio docente risulta insufficiente a garantire un equilibrio economico stabile.

Particolarmente critica è la condizione dei docenti fuorisede, sia di ruolo sia precari. Le differenze territoriali si traducono in un aggravio economico diretto per coloro che sono costretti a trasferirsi nelle aree più costose del Paese. In città come Milano e Roma, la spesa per l’alloggio può assorbire tra il 50% e il 70% dello stipendio netto, configurando una situazione che può essere definita come una forma emergente di povertà professionale e che incide sulla mobilità e sulla permanenza nel sistema scolastico.

Le proiezioni economiche, basate sugli indici dei prezzi al consumo ISTAT, indicano che la spesa media familiare potrebbe superare i 3.000 euro mensili entro i prossimi anni, mentre la crescita salariale nel comparto scolastico continua a rimanere inferiore rispetto all’inflazione cumulata. Ciò comporta una progressiva erosione del potere d’acquisto e un ampliamento delle disuguaglianze territoriali, con effetti diretti sulla sostenibilità della professione docente.

In questo contesto, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani rivolge un appello al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, affinché si avvii con urgenza una riflessione strutturale sulle condizioni economiche del personale docente. È necessario intervenire non solo sul piano retributivo, ma anche attraverso politiche abitative dedicate ai docenti fuorisede e strumenti di riequilibrio territoriale che tengano conto dei reali costi della vita.

Garantire condizioni dignitose ai docenti significa investire nel futuro del Paese, nella qualità della democrazia e nella riduzione delle disuguaglianze. Ignorare questi segnali significherebbe compromettere progressivamente la capacità del sistema scolastico di assolvere alla propria funzione costituzionale e sociale.