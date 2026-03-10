Referendum, Incarnato: “Se continuano esternazioni di Nordio e capo di gabinetto vincerà il NO”

“Se continuano le esternazioni di Nordio e della sua capo gabinetto il No vincerà il referendum. Lo diciamo da forza socialista e di sinistra, alternativa a Meloni, che voterà sì. Le esternazioni assurde di soggetti peraltro non politici esprimono una totale carenza di politica. Questa gente dovrebbe tacere perché intimorisce l’elettorato e manda un messaggio che non è il nostro. E che non era quello di Vassalli. Noi siamo per la giustizia giusta non per il dileggio e queste posizioni mettono in difficoltà le forze socialiste e liberali che non condividono niente del pensiero del capo gabinetto”.

Lo dichiara in una nota il presidente nazionale di Avanti Psi Luigi Incarnato.