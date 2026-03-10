Opportunità dall’Europa per territori, imprese e giovani: Denis Nesci presenta la newsletter di marzo

Rendere le opportunità europee più accessibili ai territori, alle imprese e ai giovani. Con questo obiettivo l’europarlamentare Denis Nesci ha presentato la newsletter di marzo, uno strumento informativo pensato per orientarsi tra fondi europei, bandi e programmi di sviluppo promossi dall’Unione Europea e dal Governo italiano.

La newsletter offre una panoramica aggiornata delle principali opportunità disponibili per amministrazioni locali, imprese e cittadini, con particolare attenzione alle misure che possono favorire crescita economica, innovazione e sviluppo sostenibile nei territori.

Ampio spazio è dedicato ai giovani, grazie ai programmi europei che consentono di vivere esperienze formative e professionali all’estero, rafforzando competenze, mobilità internazionale e partecipazione civica.

Non mancano poi le opportunità rivolte al mondo delle imprese, con particolare riferimento alla trasformazione digitale delle PMI, al sostegno alle startup innovative e agli strumenti pensati per rafforzare la competitività del sistema produttivo.

Un focus specifico è dedicato anche al settore agricolo, con fondi e programmi che puntano sull’innovazione nelle filiere agroalimentari, sull’introduzione di nuove tecnologie e sul ricambio generazionale, favorendo l’ingresso dei giovani in agricoltura.

La newsletter segnala inoltre bandi dedicati al sostegno delle piccole e medie imprese, alla tutela della proprietà intellettuale e alla promozione di progetti capaci di generare occupazione, inclusione sociale e cooperazione tra territori.

«L’obiettivo – sottolinea Nesci – è avvicinare sempre di più l’Europa ai cittadini, mettendo a disposizione informazioni chiare e utili per cogliere le opportunità che arrivano dai programmi europei. Fondi e strumenti che, se utilizzati bene, possono diventare leve concrete di sviluppo per il nostro territorio».

La newsletter rappresenta dunque una guida utile per amministratori locali, imprese e giovani che vogliono restare aggiornati sulle opportunità offerte dalle politiche europee e trasformarle in progetti concreti di crescita.