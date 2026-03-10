Produttori di liquori calabresi fanno squadra: Sun Spirit continua a crescere

Si è tenuto presso il Lei Office Business Center di Feroleto Antico (CZ) il secondo meeting dedicato alla presentazione di Sun Spirit, il progetto che punta a fare dei produttori calabresi di liquori e spiriti una vera squadra.

I numeri parlano già chiaro: in appena un mese dalla presentazione ufficiale, le aziende aderenti sono passate da 24 a 36, segno concreto della volontà di collaborare e presentarsi sul mercato come gruppo. Ad accogliere amici e colleghi è stato il sindaco Pietro Fazio, produttore del Liquorificio Pirozzi, che ha aperto le porte del meeting trasformando lo spazio in un luogo di confronto. È la forza delle connessioni: quando ognuno porta uno sguardo, un’esperienza e le proprie intuizioni, le idee iniziano a prendere forma.

Lo scorso 6 marzo, al tavolo dei relatori moderati dalla giornalista Rachele Grandinetti – alla guida della comunicazione del progetto Sun Spirit – sono intervenuti Fulvia Caligiuri, Direttore Generale Arsac; Pierpaolo Trapuzzano, in rappresentanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Roberto De Donno, docente universitario ed esperto di marketing territoriale; Carmine Scrivano, consigliere comunale alle attività produttive del Comune di Fuscaldo e produttore de La Rocca degli Dei; Andrea Napoli di AN Consulting, responsabile marketing e business development del progetto.

Sun Spirit nasce come rassegna estiva di Fuscaldo, borgo del Tirreno cosentino. L’esperimento di mettere fianco a fianco i produttori si è rivelato però così efficace da trasformarsi rapidamente in qualcosa di più di un evento stagionale: una visione condivisa. È con questo spirito che Carmine Scrivano ha aperto il dibattito, ringraziando i presenti, testimoni di una concreta volontà di fare rete sul territorio. E proprio di territorio ha parlato Fulvia Caligiuri: «Questo format sposa tutto quanto da tempo portiamo avanti sinergicamente con Arsac e Regione Calabria: produttori che credono nella propria terra, sono fieri dei suoi frutti, si impegnano quotidianamente per alzare l’asticella in fatto di qualità e, soprattutto, hanno voglia di raccontarlo al mondo». L’ingegnere Pierpaolo Trapuzzano ha invece posto l’attenzione sull’importanza delle certificazioni e delle opportunità legate all’export: «L’obiettivo di tutti è fare squadra e avere una maggiore forza per esportare. La squadra facilita perché aumenta la possibilità di ammortizzare le spese per seguire questo canale che gestisce gli spedizionieri doganali». Il professore Roberto De Donno ha offerto una riflessione su come un prodotto identitario possa diventare ambasciatore del territorio. Esperto di denominazioni comunali e marketing territoriale, ha invitato i produttori a proseguire su questa strada: «Avete appena iniziato – ha detto De Donno – ma avete già fatto molto, perché comprendere innanzitutto come raccontare un prodotto è fondamentale. E lo è altrettanto avere l’intelligenza di affidare a ciascuno il proprio compito: è questa la forza della squadra, tante competenze al servizio di un solo obiettivo, costruire una nuova narrazione della Calabria attraverso cose buone e buone pratiche».

Andrea Napoli, braccio operativo del progetto, ha messo sul tavolo numeri e prospettive, raccontando la vera anima di Sun Spirit: un’iniziativa che vuole, prima di tutto, narrare le tre S che ne rappresentano l’essenza: spirito, sapori e sentimento. «Lo spirito – ha spiegato Napoli – è certamente il prodotto alcolico, ma è anche l’attitudine con cui i nostri produttori lavorano e scelgono di tessere questa nuova rete. I sapori sono i nostri, quelli del Mediterraneo, quelli con cui anche all’estero ci identificano (e ci invidiano). Il sentimento è il cuore che, alla fine, non può che portarti a casa e vivere un legame con la terra di appartenenza, così forte da voler essere gridato ai quattro venti». Dopo gli interventi istituzionali, la platea si è trasformata in una vera agorà: un luogo di confronto, idee e proposte da parte delle aziende che hanno già riscaldato i motori e sono pronte a partire, insieme. Con le idee, infatti, inizia a prendere forma anche un calendario di eventi a cui Sun Spirit si presenterà per raccontare in giro per l’Italia e per il mondo un nuovo alfabeto del gusto che riscrive il suo ABC a partire da tre S.