Corrado (PD): “Gioia per la liberazione di Trentini e Burlò”

“Accogliamo la notizia della liberazione di Alberto Trentini con immensa gioia e profondo sollievo, dopo più di 420 giorni di apprensione crescente. Finalmente Alberto torna libero: una notizia che riempie di speranza e di sollievo non solo la sua famiglia, ma tutte le persone che hanno seguito la vicenda con cuore e attenzione”. Lo afferma, in una dichiarazione, Annalisa Corrado, europarlamentare del Pd e componente della segreteria nazionale del partito.

“Un grande abbraccio – aggiunge Corrado – alla mamma e ai familiari e a chi gli è stato vicino in questi mesi così difficili. Un ringraziamento speciale all’avvocata Ballerini, che ha lavorato senza sosta, giorno e notte, con dedizione e grande professionalità per ottenere questo risultato. Grazie anche a tutti coloro che, nella diplomazia e nelle istituzioni, hanno lavorato alacremente per la liberazione non solo di Alberto Trentini, ma anche di Mario Burlò, Biagio Pilieri e Luigi Gasperini, mantenendo sempre viva l’attenzione mediatica su questa vicenda. Oggi si può finalmente guardare avanti con speranza e gratitudine. È una giornata di gioia per Alberto, per la sua famiglia e per chi crede nei diritti umani e nella dignità di ogni persona”.