INPS: indicazioni operative sui versamenti F24 di fine anno per libretto famiglia e prestazioni occasionali

L’INPS informa gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazioni Occasionali che, per effetto di procedure di rendicontazione non direttamente gestibili dall’Istituto, i versamenti effettuati tramite modello F24 negli ultimi giorni di dicembre potrebbero essere accreditati con ritardo sul portafoglio elettronico.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, in base alle disposizioni relative alla gestione dei versamenti e della rendicontazione dell’acconto IVA, dispone ogni anno che i pagamenti F24 effettuati a ridosso della fine dell’anno vengano trasferiti agli enti destinatari solo nel corso del mese di gennaio dell’anno successivo. Tale procedura, definita a livello nazionale e non modificabile dall’Istituto, può determinare ritardi nell’accredito delle somme versate dagli utenti.
Per evitare difficoltà nell’inserimento delle comunicazioni preventive (per il Contratto di prestazioni occasionali) e nella comunicazione/consuntivazione delle prestazioni (per il Libretto Famiglia) relative alle attività svolte nella seconda metà di dicembre 2025 e nei primi giorni di gennaio 2026, l’INPS raccomanda agli utenti di effettuare le ricariche del portafoglio elettronico tramite modello F24 entro il 18 dicembre. Resta sempre disponibile la possibilità di alimentare il portafoglio elettronico tramite PagoPA.
Si ricorda, inoltre, che in assenza di fondi sufficienti sul portafoglio elettronico, non è possibile utilizzare il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazioni Occasionali; in tali casi, il datore di lavoro potrà ricorrere ad altre modalità di regolarizzazione del rapporto di lavoro.