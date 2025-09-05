Regionali, depositata la lista “Alleanza Verdi e Sinistra” a sostegno del candidato Pasquale Tridico

È stata depositata la lista di “Alleanza Verdi e Sinistra” a sostegno del candidato Pasquale Tridico, del campo progressista, alla presidenza della Regione Calabria. Capolista nella circoscrizione centro Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia è l’ex consigliere regionale Antonio Lo Schiavo.

Nella lista figurano anche il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, e Sergio Genco, ex segretario generale della Cgil Calabria. Gli altri candidati sono Raffaella Cosentino, Margherita Perri, Alessia Piperno, Domenico Villò e Bernadette Serratore.