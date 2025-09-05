La Rai dà il via a una programmazione radiofonica e televisiva in lingua arbëreshe per la regione Calabria

Una programmazione radiofonica e televisiva interamente in lingua arbëreshe per la regione Calabria. Dopo la recente firma della convenzione fra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria – e Rai, il Coordinamento delle Sedi regionali ed Estere ha potuto dare l’avvio alla produzione di programmi tv e radio volti alla valorizzazione della cultura Arbëreshe direttamente collegati sia alla Legge 482 del 1999 sia al Contratto di servizio nazionale nel punto in cui lo stesso assicura condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche storiche presenti nelle varie regioni italiane.

I dettagli della programmazione tv e radio, che partirà a metà settembre e avrà una durata di tredici mesi, verrano resi noti nel corso della conferenza stampa di presentazione, in programma giovedì 11 settembre alle 11 presso la Sede Rai di Cosenza.