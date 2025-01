AV SA-RC. Il sindaco Franz Caruso: ” Prosegue a Roma la battaglia per scongiurare il grande scippo alla Calabria”

Dopo l’accorato appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, prosegue la battaglia per l’AV Ferroviaria Sa-RC e per martedì 14 gennaio alle ore 12.30 presso la Sala Cristallo dell’Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio ha indetto un’apposita conferenza stampa, anche a nome e per conto del Comitato tecnico/politico appositamente costituito e composto, per com’è ormai noto, da tanti altri sindaci, docenti universitari e tecnici esperti.

” Convinti che la mobilità e l’accessibilità siano settori essenziali per dare una chance di sviluppo alla nostra terra e con essa all’Italia tutta – afferma Franz Caruso – non intendiamo assolutamente indietreggiare rispetto alla battaglia intrapresa da tempo per vedere realizzata l’ AV Salerno- Reggio Calabria. Un’ opera, che ricucirebbe finalmente l’Italia, offrendo alla Calabria, grazie alla posizione geografica che ricopre nel Mediterraneo ed al Porto di Gioia Tauro, di poter aspirare ad essere protagonista nei rapporti euro-mediterranei. L’abbandono dell’itinerario interno ed i definanziamenti che si vorrebbero operare ci fanno temere che si voglia perpetrare contro la nostra regione un grande scippo. Se, infatti, l’Alta Velocità si dovesse fermare in Campania, sarebbe una beffa enorme per tutto il territorio calabrese ma anche per tutto il Mezzogiorno. Si capisca, peraltro, che anche il progetto faraonico del Ponte sullo Stretto non servirà a nulla senza la realizzazione dell’AV attraverso un percorso interno che metta a sistema le località principali del territorio per valorizzarne peculiarità e caratteristiche”.

“Sono questi i temi che affronteremo a Roma – conclude Franz Caruso – davanti ad una platea nazionale a cui sono stati invitati a partecipare tutti i sindaci, parlamentari e gli euro parlamentari, i consiglieri regionali ed i sindacati, CISL UIL, CGIL che, sono certo, parteciperanno in massa, attesa l’importanza fondamentale del tema da trattare per il futuro della Calabria e dei calabresi”.