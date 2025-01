Domotek, il 2024 è stato l’anno dei sogni, adesso viene il bello

Secondo posto in classifica, a quota ventisei punti, attendendo il turno di riposo in preparazione verso la partitissima di Coppa Italia, da giocarsi in casa della forte Sieco Service Ortona, terza forza del torneo, quest’ultima pronta per il Big Match in casa del forte Jv Gioia del Colle(con entrambe le compagini che hanno pari punti in classifica).

I ragazzi di Mister Polimeni sono tornati a lavoro tra palestra e Palacalafiore anche perchè iniziano le Finals di Coppa Italia, importantissima conquista degli amaranto al primo anno nella categoria.

La prima fase della kèrmesse inizia martedì 7 gennaio 2025.

In gara le top 4 dei Gironi Bianco e Blu. La Domotek giocherà alle ore 20.30 sul campo di Ortona mercoledì 8 gennaio, nella sfida di chiusura del torneo.

Che anno è stato?

Da urlo.

Dopo la fondazione, una stagione regolare dominata senza mai perdere un match, tante sfortune(vedi l’infortunio al bravo libero Lopetrone nel momento clou) ed una reazione finale da grande squadra nella fase a spareggi, la A3 è arrivata sul campo.

I successi contro Taviano al Palacalafiore prima ed il set, il primo, anche perchè ne bastava solamente uno, in quel di Grottaglie, regalarono il tripudio a Reggio Calabria.

Il successo si è amplificato in estate, tassello dopo tassello, programmando, pianificando nei minimi dettagli il nuovo torneo da cavalcare.

I dati di inizio attività, le iniziative ed il pubblico presente in B al Palacalafiore si sono moltiplicati ed hanno cavalcato un entusiasmo da sogno nell’attuale stagione, quella della Serie A3 Credem.

Cosa sta accadendo?

26 punti in classifica.

Secondo posto assoluto nel ranking.

Imprese su imprese, in casa ed in trasferta, non ultima quella di Lagonegro in casa della forte Rinascita.

A testa alta con intraprendenza contro le superpotenze del torneo, uscendo dai teraflex di mezza Italia sempre a testa alta e provando a non far cadere mai la palla a terra.

Pronostici della pre-season totalmente saltati.

I volti nuovi, a distanza di pochi mesi dal loro arrivo a Reggio Calabria, sono già degli assoluti beniamini.

Da Esposito a Lazzaretto, da “100%” Stufano a De Santis senza dimenticare l’ultimo arrivato Zappoli(arma in più pazzesca) e non solo.

Il nucleo dei confermati è fondamentale trainato dal Capitano Domenico Laganà, imprendibile per ogni difesa.

Quel che convince ancor di più è la struttura del collettivo formata da Mister Polimeni:dalla crescita esponenziale di Murabito, alla voglia di far bene e crescere dell’americano Kevin Lamp, a quella silenziosa dei giovanissimi Galipò e del confermato Giuliani, dall’ottimo Picardo, ai duttili Pugliatti e Soncini senza dimenticare l’impegno di Massimiliano Lopetrone.

Lo staff tecnico guidato dal founder Antonio Polimeni si è impreziosito grazie alla professionalità di Sergio Vandir Dal Pozzo accanto al sempre presente Francesco Giglio.

Polimeni ha accanto a sé, dei dirigenti straordinari: dal Direttore Sportivo Cesare Pellegrino, vera istituzione del volley cittadino, azzurro e non solo, il Direttore Generale Marco Tullio Martino, anima operativa di un gruppo dirigenziale coeso e sempre crescente e la rivelazione Mirko Crucitti, nuovo team manager preparato, attento e perfetto per questo ruolo.

Tutti questi ingredienti hanno fatto sì che, il Palacalafiore sia ormai diventato un centro sociale, sportivo e di aggregazione per la città: le partnership con le aziende del territorio hanno reso ancora più grande e godibile uno scenario, quello domenicale, che tutti hanno voglia di vivere e le quattro cifre di media per partita ne sono la vera risultante, un record o quasi per la categoria, una soddisfazione eloquente e significativa per una società ed una squadra che sognano e vogliono continuare a farlo.