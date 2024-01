Strage di Cutro, Siracusano (FI): “Le belle parole del presidente Mattarella su composta pietà sono riconoscimento per tutti i cittadini italiani”

“Le belle parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel suo discorso di fine anno ha voluto ricordare la composta pietà della gente di Cutro in occasione del drammatico naufragio dello scorso 26 febbraio, rappresentato un riconoscimento non solo per la comunità calabrese ma per tutti i cittadini italiani”. Interpellata dall’AdnKronos, Matilde Siracusano, sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento, non nasconde il plauso per quanto detto dal Capo dello Stato nel discorso di fine anno quando ha voluto ricordare quanto accaduto quasi un anno fa a Cutro, dopo il naufragio di migranti a pochi metri dalla spiaggia calabrese, con i quasi cento morti in mare.

“L’Italia è un Paese solidale e accogliente. Sicilia e Calabria sono spesso le Regioni di primo approdo dei migranti, e nonostante l’emergenza hanno sempre mostrato grande umanità e senso di responsabilità”, dice ancora la politica messinese.

“Grazie al capo dello Stato che ha voluto ringraziare il cuore di Cutro e dell’intera nostra Nazione”, termina l’esponente di Forza Italia.