Festival delle Regioni, Occhiuto: “Ringrazio il presidente Mattarella per il suo sostegno e affetto”

“Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi a Torino con tutti i governatori d’Italia, ha definito le Regioni ‘la colonna vertebrale del nostro Paese’. Lo ringrazio per il sostegno e per l’affetto con il quale si è soffermato a salutarmi al termine del suo intervento alla seconda edizione del Festival delle Regioni”. Così, in un post sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto.