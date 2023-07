La Calabria nella morsa del caldo: in arrivo temperature prossime ai 40 gradi e più

La Calabria, come gran parte del Paese, è nella morsa del caldo con temperature che, in alcune zone, sono prossime ai 40 gradi.

Al momento, tuttavia, la Protezione civile non comunica pericoli legati a particolari ondate di caldo per l’innalzarsi delle temperature. Una situazione che dovrebbe durare fino a domani, in attesa, da lunedì, della nuova ondata prevista in tutta Italia.

Al momento non sono segnalati problemi particolari nelle sedi ospedaliere e al 118.

Oggi, alle 13, a Cosenza,secondo i dati rilevati da Arpacal, sono stati registrati 36 gradi e 34 a Catanzaro. A fare la differenza è però l’umidità che porta la temperatura percepita a valori più alti.

E’ per questo che le strade di varie località calabresi, sono poco frequentate nelle ore più calde. Molti sindaci, infatti, raccomandano di uscire solo se strettamente necessario e invitano ad un uso responsabile dell’acqua potabile, in particolare negli orari di massimo utilizzo. Chi ha la possibilità cerca refrigerio nelle tante località turistiche della regione.