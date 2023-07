Lega Calabria: riparte la riorganizzazione del partito con le nuove sezioni comunali

<<La Lega Calabria per Salvini Premier inizia un percorso di intensificazione dei propri sforzi per rafforzare e migliorare il radicamento sul territorio regionale che, già negli ultimi anni, ha visto grandi progressi e ha dato grosse soddisfazioni al partito. Primo deciso passo in questo senso dovrà essere il fiorire delle sezioni locali, veri e propri avamposti di democrazia utili a fungere da collante coi territori e da incubatrici di idee e istanze dei cittadini. In questa logica il Commissario Regionale, Avv. Giacomo Francesco Saccomanno, ha riunito il gruppo dirigente ed alla presenza del Consigliere Regionale e Capogruppo del partito, On.Giuseppe Gelardi, del Referente Provinciale Franco Recupero e del referente provinciale alle infrastrutture e responsabile aria Costa Viola, Giuseppe Pirrotta, è stato deciso di iniziare questo percorso dalla costituzione della Sezione di Bagnara Calabra, Comune reggino, nel quale il partito ha già sviluppato un forte legame territoriale, più volte dimostrato con ottimo consenso elettorale. A breve verranno attivate, dunque, tutte le procedure previste dallo Statuto per eleggere i rappresentanti di Sezione. Nelle more dell’avvio di queste, è stato, contestualmente, deciso di nominare un referente, che, tra l’altro, avrà il preciso mandato di compiere ogni atto necessario per l’espletamento del congresso cittadino e simultanea elezione di tutte le cariche previste: dal Segretario di Sezione, al Tesoriere, ecc. Come referente è stato scelto Carmelo De Leo, già Presidente del Consiglio Comunale di Bagnara, negli anni passati, che a breve potrà nominare un suo staff di supporto, concordandolo con il partito. Al referente De Leo vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la Direzione del partito, che del resto è certa che egli saprà svolgere al meglio il delicato incarico affidatogli >>.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria.