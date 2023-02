Trasversale delle Serre: al via la gara per realizzazione lotto Vazzano-Vallelonga per collegare sponda tirrenica e jonica

Partono le procedure di gara per la realizzazione del lotto “Vazzano- Vallelonga” della Trasversale delle Serre. Lo si apprende da una nota dei sindaci dell’area interessata dall’infrastruttura che esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto.

“L’attesissima notizia – è detto nella nota – arriva dopo un intenso anno durante il quale sono stati raggiunti numerosi e importantissimi obiettivi per il completamento dell’infrastruttura. La Trasversale è un’opera attesa da decenni dal territorio e per la cui realizzazione si è rivelata decisiva l’azione acceleratrice messa in campo dal Commissario straordinario, Francesco Caporaso, combinata con il proficuo impegno istituzionale del presidente della Regione Roberto Occhiuto. Da evidenziare anche il grande lavoro svolto da Silvio Canalella, responsabile Anas dell’Area Nuove Opere Calabria”.

“Alla consegna dei lavori del lotto ‘Superamento del colle Scornari’ di qualche giorno fa e all’imminente avvio dell’esecuzione dell’intervento ‘Superamento del cimitero di Vazzano’ – è detto ancora nella nota – si somma, oggi, il risultato forse più importante sul fronte del completamento nella provincia vibonese. Con la realizzazione del lotto ‘Vazzano Vallelonga’, infatti, sarà possibile percorrere in continuità ben 50 chilometri circa, dall’Autostrada A2 fino a Gagliato, utilizzando un tracciato caratterizzato da elevati standard di sicurezza stradale, riducendo in maniera sostanziale anche i tempi di percorrenza rispetto a quelli attuali”.

“Nell’esprimere la più grande soddisfazione per i risultati raggiunti e nel ribadire la primaria importanza trasportistica dell’intero itinerario Ionio- Tirreno della Calabria centrale, i sindaci – riporta ancora la nota – concludono auspicando che l’ulteriore, ultimo, sforzo relativo al reperimento della completa copertura finanziaria per il completamento della Trasversale, nello specifico i finanziamenti per il lotto ‘Gagliato- Soverato’, possa trovare, in tempi altrettanto rapidi, la giusta soluzione, confidando, per questo, ancora nell’attenzione e nell’impegno della politica regionale e nazionale”.

Il documento è firmato dai sindaci sindaci dei comuni di Vazzano (Vincenzo Massa, promotore dell’iniziativa); Vibo Valentia (Maria Limardo); Brognaturo (Rossana Tassone); Spadola (Cosimo Damiano Piromalli); Simbario (Ovidio Romano); Serra San Bruno (Alfredo Barillari); Mongiana (Francesco Angilletta); Fabrizia (Francesco Fazio); Nardodipace (Antonio Demasi); Vallelonga (Abdon Servello); San Nicola da Crissa (Giuseppe Condello); Cardinale (Danilo Staglianò); Torre di Ruggiero (Vito Bruno Roti); Chiaravalle Centrale (Domenico Donato); Argusto (Valter Matozzo); Gagliato (Salvatore Sinopoli); Satriano (Massimiliano Chiaravalloti); Soverato (Daniele Vacca) e Davoli (Giuseppe Papaleo).