Ultima della stagione regolare e Viola a Matera: in palio punti pesanti

I punti contano.

La Redel, dopo la vittoria nel derby infrasettimanale contro Catanzaro, opera sul mercato inserendo il playmaker italiano, con formazione Usa, Francesco Boniciolli.

Nel frattempo comunica l’intervento al ginocchio per Manu Fernandez e auspica la pronta guarigione per il capitano.

Domenica alle ore 18 a Matera i valgono doppio.

Il team di Giulio Cadeo non deve sbagliare anche perchè, qualora vincesse l’avversaria odierna, il Matera del nuovo corso targato Miriello, volerà al PlayInGold strappando due punti “potenziali” ai neroarancio nella nuova classifica che verrà.

Matera sarà qualificata anche in caso di sconfitta, qualora Castanea perdesse a Marigliano.

Le due formazioni si eran già affrontate in precampionato durante il memorial Stano, giocata nella città dei Sassi e al PalaCalafiore all’andata.

Oggi si gioca di nuovo a Matera per provare a vincere e firmare quella che rappresenterebbe la ventesima vittoria su ventidue partite giocate, un cammino da leader, significativo ed ambizioso.

Rispetto alla sfida di andata, Matera, oltre a cambiare guida tecnica, ha inserito Milos Divac, il play ex Angri e Genova, Alessio Izzo e l’ex Sala Consilina, Ronca. Rubinetti è il bomber, Bagdanevicius il totem, Airaghi il rimbalzista, l’ex Ragusa Cioppa un valente esterno.

La seconda fase invece? Inizierà il 16 febbraio e terminerà il 27 aprile, dodici giornate da giocare contro le rappresentanti del Girone Pugliese Campano: la Redel, affronterà, sicuramente Scandone Avellino, Monopoli, Brindisi, Bari, Bisceglie ed un team tra Molfetta e Termoli, attendendo i risultati dell’ultima giornata.

Come da regolamento, otto squadre su dodici, al termine della seconda fase, avranno accesso al PlayOff a otto squadre, da cui un solo team conquisterà la promozione in B Nazionale.

Arbitrano i signori Luca Mogavero di Bellizzi(Sa) e Mauro Sacco di Salerno