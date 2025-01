Viola, coach Cadero: “I ragazzi sono sempre stati uniti”

Dopo l’ultimo impegno della Redel Viola, il coach Giulio Cadeo ha analizzato la partita in conferenza toccando temi come l’atteggiamento della squadra, l’infortunio di Manuel Fernandez e le sfide future.

La partita e l’atteggiamento della squadra:

Cadeo ha iniziato sottolineando l’importanza di giocare sempre al 100%, indipendentemente dal contesto: “Prima della partita, ho chiesto ai ragazzi di giocare una partita vera. Odio fare calcoli o valutazioni che non contano nulla. Bisogna avere rispetto per tutto e per tutti. Se uno viene a giocare, deve farlo al massimo.”

Nonostante l’impegno, il coach ha evidenziato alcune lacune: “Abbiamo perso molti palloni su passaggi banali nel primo quarto. Le scelte in attacco non sono state oculate e i tiri liberi sono stati poco precisi, appena sopra il 40%. Con più lucidità, avremmo potuto arrivare agli ultimi minuti con qualche punto in più.”

L’infortunio di Manu Fernandez e la riorganizzazione

Uno dei temi più delicati è stato l’infortunio di Manuel Fernandez, playmaker fuori fino al termine della stagione. Cadeo ha commentato: “Abbiamo capito che non avremo più Manu con noi, ma rimarrà vicino alla squadra in un altro modo. Questo ci dà l’idea della persona che è, oltre che del giocatore.”

Sul mercato, il coach ha rivelato: “Stiamo valutando diverse opzioni a 360°. Rimpiazzare Manu è difficile, quindi non cercheremo una sua fotocopia, ma qualcos’altro che possa adattarsi al nostro sistema.”

Il carattere della squadra e il futuro:

Nonostante le difficoltà, Cadeo ha lodato il carattere dei suoi giocatori: “I ragazzi sono sempre stati uniti. Stasera ho visto una difesa solida, soprattutto nei momenti decisivi. Siamo rimasti sulle linee di passaggio, cosa che nelle ultime partite non avevamo fatto.”

Il coach ha anche difeso i suoi giocatori dalle critiche esterne, citando l’esempio di Bangu: “Sei mesi fa giocava in Serie C, da cambio, e ora sta dando il 100%. Quando un giocatore fa così, non posso chiedere di più.”

La prossima sfida: Matera.

Guardando al futuro, Cadeo ha anticipato la prossima sfida contro Matera: “Sarà durissima. Giocano in casa, sono in forma e per loro è fondamentale vincere. Per noi è una sfida in più, ma credo che più abbiamo difficoltà, più dobbiamo crescere.”

Concludendo, il coach ha ribadito la necessità di restare uniti e concentrati: “Abbiamo dimostrato carattere e dobbiamo continuare su questa strada. Le difficoltà ci sono, ma siamo pronti ad affrontarle”