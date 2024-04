Anastasia Poerio Piterà degli Arcieri Club Lido con la maglia della nazionale vince l’oro a squadre

La settimana appena trascorsa si sono svolti a Sofia i Campionati Europei giovanili di tiro con l’arco, ai quali ha partecipato con successo la nazionale italiana scelta dai direttori tecnici olimpico e compound per l’occasione.

Il team italiano, guidato con a capo della delegazione Elena Forte, Direttore Tecnico Arco Olimpico Ilario Di Buò, Tecnici Arco Olimpico Guendalina Sartori e Emanuele Alberini, Tecnici Compound Stefano Mazzi e Francesco Gogioso alla fine della competizione sportiva, si porta a casa ben 10 medaglie, 3 di oro due di argento e 5 di bronzo che la collocano al terzo posto del medagliere.

La società di Catanzaro, gli Arcieri Club lido, era presente con due atleti convocati che hanno vestito la maglia della nazionale giovanile, i fratelli Poerio Piterà Francesco nella divisione olimpica classe juniores e Anastasia, all’esordio in una manifestazione internazionale e con la maglia della nazionale nella divisione compound classe allieve.

Nell’olimpico juniores la corsa di Francesco Poerio Piterà si ferma agli ottavi di finale, vincente 6-5 (8-7) con il polacco Kaluza e 7-3 con il tedesco Kropp ma sconfitto da Krejci (CZE) 2-6 che lo vedono concludere al 9° posto nella ranking.

Ve molto meglio nella divisione compound classe allieve, dove il trio Poerio Piterà Anastasia, Caterina Gallo e Caterina Moroldo vincono la medaglia d’oro nella finale, battendo la Gran Bretagna (Coulam, Scott, Walker) con il punteggio di 213-212.

Orgoglioso è il team di Catanzaro per i risultati dei propri ragazzi, Il mister Poerio Piterà Edoardo che segue gli atleti si dice soddisfatto del lavoro fatto dei propri atleti “ Francesco e Anastasia si sono allenati con impegno e determinazione, cercando sempre di dare il meglio e di fare il possibile per il team, voglio ringraziare i tecnici della nazionale che hanno seguito tutti i ragazzi, per la loro costante presenza anche al di fuori degli eventi importanti, sempre pronti a dare consigli preziosi e a mettersi sempre a disposizione”.

Ora, ci si prepara, per i prossimi impegni di calendario quali le qualifiche per gli italiani Campagna e Targa in programma a fine Agosto e inizio Settembre.