Campionato Wing Foil a Reggio, atleti in città: cresce l’attesa per le regate. Ecco il programma del weekend

Giornata di prove oggi a Reggio Calabria dove, in questi giorni, si sta tenendo la terza tappa del Campionato Italiano Open Gran Prix 500 organizzata dallo storico Circolo Velico, in collaborazione con il progetto della Regione ‘Calabria Straordinaria’. Amanti del Wing Foil e della vela e semplici curiosi hanno potuto toccare con mano l’attrezzatura che caratterizza lo sport che sta pian piano conquistando anche la Penisola italiana.

Campionato Wing Foil: giornata di prove a Reggio Calabria

Mentre cresce sempre più l’attesa per le regate, che dovrebbero tenersi tra il pomeriggio di domani e la giornata di domenica, in riva allo Stretto i tecnici della Foil Academy Next Generation Powered by Luna Rossa sono stati super impegnati in lezioni teoriche riguardanti le speciali ed innovative imbarcazioni Wing Foil.

“Gli atleti stanno arrivando in città – ha raccontato nel corso del punto stampa odierno il consigliere nazionale FIV Fabio Colella. Siamo veramente soddisfatti dell’evento che abbiamo organizzato a Reggio Calabria e, soprattutto, della risposta da parte del Circolo Velico cittadino che, ormai da 40 anni, organizza manifestazioni di altissimo livello e che impattano positivamente sul territorio”.

Da non tralasciare è infatti la presenza, come madrina, della plurimedagliata campionessa Alessandra Sensini:

“Qui sul lungomare Falcomatà presenteremo le nuove imbarcazioni come la deriva monoposto Waszp e il wing foil, il wind surf foil e tante altre. Grazie al foil ormai si vola in tutte le discipline e questo permette ai giovani di avvicinarsi con maggiore divertimento ed emozione. La vela oggi è sicuramente più facile da promuovere ai ragazzi ma se ami la natura non puoi non amare la vela”.

“Abbiamo la fortuna di possedere uno degli impianti sportivi migliori al mondo – ha aggiunto Valentina Colella, Presidente della Federazione Vela Calabria e Basilicata. Quella della tappa del campionato italiano Wing Foil è stata una grande scommessa, oltre che un importante battesimo visto che questo sport si sta diffondendo adesso in Italia e lo fa partendo dal Meridione.

Credo che il lavoro fatto fino ad ora sul territorio calabrese e della Basilicata sia davvero qualcosa di grandioso. Contiamo 35 circoli attivi e tantissimi giovani che si contraddistinguono sui campi di regata, una buona attività parasailing per i ragazzi diversamente abili. Questa di Reggio è la seconda tappa, dopo quella crotonese dello scorso anno, della Wing Foil Academy in Calabria”.

Infine, Fabio Colella ha invitato tutti i cittadini a tutti al Calajunco, dove il Circolo velico ha fatto base in questi giorni, per vedere le regate, ma anche per provare le vele e informarsi sul Wing Foil.

Il programma per il weekend

Le attività legate al Campionato Italiano Free Ride di Wing Foil proseguono, nella giornata di oggi, venerdì 15 settembre con un evento collaterale, un’esclusiva serata dedicata alla cerimonia di inaugurazione: ‘Wing Foil Party – Dance in the wind’ presso il Circolo Velico a partire dalle ore 20:00 per dare il benvenuto agli atleti.

Sabato 16 settembre, a partire dalle ore 11:00 la prima giornata di regata che animerà il lungomare Falcomatà. Le numerose imbarcazioni voleranno sulle acque dello Stretto anche domenica 17 settembre con partenza alle ore 10:00. Nel pomeriggio è prevista la cerimonia di chiusura con le premiazioni finali.