Presentato al Rhegium Julii il libro I racconti della cordigliera reggina di Antonino Falcomatà

Il Circolo culturale Rhegium Julii ha ospitato, nella Sala G. Trisolini della Città Metropolitana, la presentazione del volume I racconti della cordigliera reggina di Antonino Falcomatà. L’incontro ha registrato una partecipazione significativa di poeti, scrittori e appassionati di letteratura e ambiente.

La scrittrice e giornalista Ilda Tripodi ha evidenziato la capacità del libro di valorizzare il territorio attraverso una narrazione di forte intensità poetica. In particolare si è soffermata sulla figura di Feliciana, descritta come una guida morale del territorio: un personaggio che invita alla riflessione profonda, alla solidarietà e alla riscoperta della bellezza interiore, contrapponendosi a ogni forma di degrado e manipolazione. Ha saputo leggere il libro come si legge un respiro: con cura, profondità e coraggio.

Alfredo Vadalà, intervenuto anche a nome dell’Accademia Aspromontana della Cultura, ha portato il saluto del Circolo e ha presentato l’autore, ricordandone l’impegno nella divulgazione ambientale e la sua attività all’interno del Club Alpino Italiano.

Il presidente del Rhegium Julii, Pino Bova, ha sottolineato il ruolo del Circolo nella promozione culturale e nel sostegno agli autori del territorio. Ha espresso parole di apprezzamento per il libro e per l’autore che ha avuto una significativa evoluzione dalla divulgazione scientifica alla narrativa.

Nel suo intervento Antonino Falcomatà ha ringraziato il Rhegium Julii e tutti i presenti. Ha ribadito il valore dei circoli culturali come luoghi di dialogo, confronto e crescita personale. Guidato dall'”ottimismo della volontà”, il libro propone un racconto del territorio attraverso lo sguardo della letteratura e l’attenzione ai sentieri interiori, nel tentativo di rimettere al centro la complessità dell’esperienza umana accanto alla sua fragilità. Infine ha ringraziato i convenuti che hanno ascoltato e portato il proprio cuore e la propria voce.

L’iniziativa conferma l’impegno del Rhegium Julii nella promozione della cultura e delle espressioni letterarie legate alla cordigliera reggina e al territorio circostante.

Il volume è attualmente disponibile a Reggio Calabria presso le librerie Ave, Amaddeo e Libro Amico; a Gambarie presso l’Hotel Centrale e a Brancaleone presso il Bar/Edicola Rosalia. È inoltre acquistabile online sulla piattaforma Amazon.