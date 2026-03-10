Il 28 marzo a Siderno la presentazione de “Il ragionevole dubbio di Garlasco. Un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d’Italia” di Stefano Vitelli

La Calliope Mondadori Bookstore di Siderno è lieta di ospitare un nuovo incontro con l’autore.

Sabato 28 marzo alle ore 18.00, nella saletta della libreria, presenteremo il libro

Il ragionevole dubbio di Garlasco. Un giudice nel labirinto del caso di cronaca più discusso d’Italia di Stefano Vitelli, pubblicato da Piemme.

Il volume riapre una delle vicende giudiziarie più discusse della storia recente italiana: il caso del Delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi che dal 2007 continua a dividere l’opinione pubblica e a sollevare interrogativi sul funzionamento della giustizia.

Nel libro, Vitelli – il magistrato che nel 2009 assolse in primo grado Alberto Stasi – torna su quella vicenda con lo sguardo di chi ha dovuto prendere una decisione giudiziaria reale. Ripercorre prove, perizie, testimonianze e passaggi cruciali del processo: dalla telefonata al 118 alle analisi informatiche, dalle tracce di sangue alla ricostruzione degli orari, fino ai dubbi che hanno accompagnato ogni fase dell’indagine.

Ne emerge non soltanto la ricostruzione di un caso mediatico che ha segnato il Paese, ma anche una riflessione più ampia su cosa significhi davvero giudicare: il peso del ragionevole dubbio, la responsabilità di chi deve decidere sulla vita delle persone e il principio per cui, in uno Stato di diritto, è preferibile che un colpevole resti libero piuttosto che un innocente venga condannato.

A dialogare con l’autore sarà Paola Bottero, giornalista, autrice e sceneggiatrice.

Un incontro dedicato a giustizia, verità e racconto dei fatti che hanno segnato l’immaginario collettivo italiano.