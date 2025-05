Domani al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria l’evento “Scrittori raccontano scrittori”: lettura silenziosa e conferenza sul Selvaggio di Santa Venere di Saverio Strati

Un viaggio tra silenzi, parole e suoni per scoprire le radici calabresi “Scrittori raccontano scrittori” questa l’importante iniziativa che il Lions Club Reggio Calabria Host ed il Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” hanno organizzato per promuovere la lettura e la cultura calabrese. Nella suggestiva cornice del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, domani 27 maggio, si svolgerà questo importante evento che prevede due momenti. Alle ore 16, “lettura silenziosa” nella piazza Paolo Orsi, dove i presenti leggeranno brani tratti dal “Selvaggio di Santa Venere”. Un modo per ricordare l’importanza della lettura, le emozioni dalla stessa trasmesse e la forza dettata dall’interiorizzazione delle parole. Successivamente alle ore 17 dopo il saluto delle autorità il secondo momento: “A tu per tu con Saverio Strati” attraverso la presenza di due autori della narrativa calabrese: Mimmo Gangemi, scrittore e Domenico Stranieri, scrittore e sindaco di Sant’Agata del Bianco, paese di origine di Saverio Strati. Ad introdurre e moderare l’evento: Anna Maria Cama, Dirigente del Polo Tecnico Professionale “Righi – Boccioni / Fermi” e referente del Service Lions, “Valorizzazione scrittori ed artisti calabresi” che ha voluto questa iniziativa tesa a sensibilizzare i giovani e non solo alla lettura e alla riscoperta della cultura calabrese. Sono previsti i saluti di: Giuseppe Falcomatà – Sindaco di Reggio Calabria Fabrizio Sudano – Presidente del Museo Archeologico Nazionale RC Pino Naim – Governatore Eletto Lions – Distretto 108 YA Franco Scarpino- Presidente della Fondazione Distrettuale Lions Giovanni Barone – Presidente XI Circoscrizione – Distretto 108 YA Aldo De Caridi – Presidente Lions Club Reggio Calabria Host Caterina Capponi – Assessore Regionale alla Cultura