Sottosegretaria all’Interno Ferro all’inaugurazione della nuova caserma dei carabinieri di San Ferdinando: “Lo Stato è qui per restare”

«Quella di oggi non è solo l’inaugurazione di una nuova caserma, ma un segnale forte della presenza concreta dello Stato in territori complessi come San Ferdinando, simbolo di legalità, sicurezza e fiducia nelle Istituzioni»: è quanto ha affermato il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro a margine della cerimonia di inaugurazione della nuova caserma dell’Arma dei Carabinieri, alla quale hanno preso parte tra gli altri il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano e il comandante generale dell’Arma gen. Salvatore Luongo. Il sottosegretario Ferro ha evidenziato il valore strategico della struttura: «Questo presidio si inserisce in un disegno più ampio di rigenerazione e rilancio, sostenuto dal Governo con un piano straordinario da 180 milioni di euro destinato alle aree più a rischio del Paese, tra cui i Comuni di Rosarno e San Ferdinando, ciascuno destinatario di 10 milioni per progetti infrastrutturali e di coesione sociale». Il sottosegretario Ferro, che ha delega ai beni confiscati, ha anche evidenziato l’impegno del governo Meloni nel riutilizzo degli immobili sottratti alle cosche per finalità sociali e istituzionali, 3.700 quelli già destinati in Calabria: «Un immobile riconducibile alla cosca Bellocco viene trasformato in alloggi di servizio per i carabinieri. È la dimostrazione che lo Stato può trasformare i simboli del potere mafioso in strumenti di legalità». Il sottosegretario Ferro ha ricordato anche il brigadiere Antonino Marino, a cui è stata intitolata la caserma, ucciso nel 1990 in un agguato mafioso: «La sua memoria è un monito e un esempio. Questa sede sarà un luogo di prossimità, ascolto e legalità. Lo Stato è qui, e intende restare per proteggere i più deboli, offrire alternative ai giovani e rendere questi territori più sicuri, attrattivi e competitivi».