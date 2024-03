“Madre Terra… il ritorno alle origini”: l’evento organizzato a Reggio Calabria dall’azienda agricola MaTe

“Benvenuta Primavera” è lo slogan che aprirà l’incontro “Madre Terra… il ritorno alle origini”, ospitato sabato 23 marzo alle ore 16:00, presso gli ambienti dell’Azienda Agricola MaTe, sita in via Riparo Cannavò n.63.

L’appuntamento, ideato e progettato da un gruppo di professioniste reggine, è il primo di un ciclo di eventi dedicati al mix Natura, Salute e Benessere.

I protagonisti di questo primo incontro saranno gli agrumi, che verranno proposti e valorizzati attraverso una serie di attività fruibili dai partecipanti.

Il programma, moderato dall’arch. Mariella Siclari, ospiterà la dott.ssa Katia Siclari rappresentante legale dell’Azienda MaTe, con il tema “Dalle origini… a oggi”, aprirà il palinsesto di attività che verranno curate dalle esperte: la dott.ssa Michaela Milasi, insegnante di pilates, avvierà un percorso di risveglio muscolare, la dott.ssa Teresa Sergi, beauty specialist, proporrà i benefici degli agrumi sulla pelle e la dott.ssa Giovanna Anghelone, biologa nutrizionista, esporrà i principi di benessere degli agrumi nell’alimentazione.

Ai partecipanti all’evento si consiglia un abbigliamento comodo per poter partecipare a tutte le attività.

L’evento si concluderà con la degustazione dei prodotti tipici dell’Azienda Agricola MaTe.