“Quando l’Italia perse la faccia”, a Reggio la presentazione del libro-intervista che racconta la vicenda giudiziaria di Enzo Tortora

Quattro edizioni. Presentazioni in tutta Italia. Progetti di lettura già definiti in numerosi istituti superiori (due dei quali a Verona), altrettanti in fase di organizzazione. E due incontri, la prossima primavera (dopo quello ospitato a settembre dall’Ateneo di Brescia), con gli studenti di Scienze della Comunicazione e Giurisprudenza delle Università di Messina e Fisciano.

E’ il biglietto da visita – assieme a numerosi articoli ed importanti passaggi televisivi nazionali – con il quale il libro-intervista “Quando l’Italia perse la faccia – L’orrore giudiziario” che travolse Enzo Tortora, scritto dal legale del presentatore, Raffaele della Valle, e dal giornalista Francesco Kostner per i tipi di Luigi Pellegrini Editore, si presenta, il prossimo 22 dicembre, alle ore 17, al Festival del Festival del Libro e della Lettura organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Quando l’Italia perse la faccia – L’orrore giudiziario che travolse Enzo Tortora, sarà presentato nella Sala “Trisolini” di Palazzo Alvaro dal giornalista ed editore Eduardo Lamberti Castronuovo, che dialogherà con gli autori: l’avvocato della Valle, collegato da remoto, e Francesco Kostner, in presenza.

L’editore Walter Pellegrini sottolinea l’interesse che i lettori continuano a riservare al volume “del quale apprezzano lo stile sobrio nonchè l’abilità degli autori nella ricostruzione del dramma umano e giudiziario di Tortora, offrendo al contempo una stimolante opportunità di riflessione sul problema della Giustizia, ancora oggi fonte di gravi squilibri e distorsioni. Gratifica enormemente”, conclude Pellegrini, “la particolare attenzione da parte di dirigenti scolastici e docenti delle scuole superiori non solo calabresi per questo libro, il suo taglio scientifico-divulgativo e la capacità di accompagnare gli studenti attraverso la conoscenza dei temi attualissimi della Giustizia e del rispetto della Costituzione”.