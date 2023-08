A Scilla la tre giorni dei conservatori europei: ci sarà anche il premier Giorgia Meloni

“La Calabria sarà al centro dell’attenzione europea grazie all’appuntamento che si terrà dall’1 al 3 settembre a Scilla con una grande tre giorni che vedrà presenti i grandi protagonisti del conservatorismo europeo iniziando dal presidente Meloni”.

Lo afferma Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Ringrazio l’on Denis Nesci, dice Antoniozzi, nostro parlamentare europeo, che ha voluto fortemente che questo importante incontro si tenesse in Calabria e ché vedrà protagonisti, oltre chiaramente al presidente Meloni, il ministro Lollobrigida, il Presidente e il segretario dell ‘Ecr, Nicola Procaccini e Antonio Giordano, sottosegretari e amministratori locali.

È un evento di grande importanza per la Calabria e voglio ancora rivolgere un forte abbraccio all’amico Nesci e a tutti i rappresentanti del gruppo dei Conservatori per avere scelto la Calabria: la nostra regione è pronta ad accogliere in incontro che testimonia l’attenzione che ha FdI verso la Calabria”.