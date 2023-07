Oggi a Forte Poggio Pignatelli di Campo Calabro le presentazioni dei libri ‘Le Tre Linee d’Acqua’ e ‘La Méditerranée encore à venir’

Oggi 21 luglio a partire dalle ore 18, presso Forte Poggio Pignatelli di Campo Calabro, verranno presentati i libri ‘Le Tre Linee d’Acqua’, restituzione de La Biennale dello Stretto che si è tenuta dal 30 settembre al 18 dicembre dello scorso anno. Insieme al libro ‘La Méditerranée encore à venir’, scritto da Alfonso Femia, Paul Ardenne e Jean-Philippe Hugron , ‘figlio’ della Biennale.

L’evento de La Biennale dello Stretto, visitato da più di 10mila persone, è stato promosso da 500×100 sb, dall’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Messina, dalle Città Metropolitane di Reggio Calabria e Messina.