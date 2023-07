Delegazione cubana nella Locride per un progetto di cooperazione internazionale: sabato l’incontro con il ‘Gal Terre Locridee’

Sarà a Locri, per un incontro con il Gal Terre Locridee, sabato 15 luglio, la delegazione internazionale cubana, appena giunta a Reggio Calabria nell’ambito delle iniziative di interscambio e cooperazione internazionale promosse dal Consorzio Ecolandia, che per l’occasione ha come partner Polo NET, l’associazione Azimut e il Gal Area Grecanica, su impulso dell’Ong COSPE di Firenze, che da anni opera a Cuba con iniziative di cooperazione internazionale sostenute dall’Unione Europea e dal Governo italiano.

La delegazione, che oltre a Calabria e Sicilia, visiterà anche la Lombardia e il Veneto nel periodo 13-31 luglio, è composta da rappresentanti delle istituzioni cubane nazionali e locali, membri di Università e centri di ricerca e operatori di organizzazioni di sviluppo locale che, con il coordinamento del COSPE, stanno lavorando al progetto di cooperazione internazionale “Trasformazione Integrale nel Municipio di Habana Del Este”.

Il progetto prevede il sostegno alle politiche e alle azioni di pianificazione e programmazione del Municipio di Habana del Este, situato nella zona rurale e costiera dell’area metropolitana di Città dell’Avana, la riqualificazione e la gestione ambientale dell’area, la riduzione del rischio ambientale, lo sviluppo della partecipazione cittadina e della relazione comunità-territorio.

La visita di interscambio è finalizzata ad apprendere dalle esperienze già realizzate e, quindi, avviare e sviluppare un nuovo programma di cooperazione internazionale per la riqualificazione della Batería Nº 1, una fortezza del sistema di fortificazione dell’Avana risalente al XIX secolo, e dei cinquanta ettari di terreno costiero e rurale su cui tali strutture militari sono collocate, con l’obiettivo di creare un Parco Archeologico, ludico e ambientale.

L’idea è valutare gli aspetti positivi e le criticità di iniziative similari a livello internazionale, a partire dalla provincia di Reggio Calabria, dove sono presenti esperienze specifiche sia in ambito rurale e montano sia in ambito urbano costiero.

Sabato alle ore 16.00, nelle sale dell’Agriturismo “Barone G.R. Macrì”, in località Modi di Locri, si terrà l’incontro di interscambio sul tema: “I programmi di sviluppo locale della Locride: l’Atelier dell’Abitare l’ecosistema, verso una rete di luoghi del pensiero e botteghe per la sostenibilità ecologica e sociale”.

L’obiettivo è far conoscere e interscambiare le iniziative programmatiche e le pratiche realizzative sui temi dello sviluppo locale partecipativo e, in particolare, il programma di cooperazione tra territori sul tema dell’abitare sostenibile, stabilendo contatti istituzionali ed operativi per la costruzione di una rete stabile di collaborazione per future iniziative di cooperazione internazionale.

Interverranno, oltre ai delegati cubani, il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì, il responsabile scientifico dell’Atelier, Manlio Vendittelli, il direttore del Gal Terre Locridee, Guido Mignolli, e il direttore del Gal Batir, Fortunato Cozzupoli.

Sono invitati istituzioni locali, cittadini, associazioni e imprese del territorio della Locride.