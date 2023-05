Reggio: conversazione sul tema “Il linguaggio e il segno” e presentazione del libro “Catullo, quando il poeta si diverte” di Claudio Arcidiaco

Nell’ambito del “Maggio dei libri 2023” che celebra l’importanza della lettura e il valore sociale dei libri, martedì 23 maggio, alle ore 16:45, presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, la Città di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la stessa Biblioteca, promuovono la conversazione con la prof. Paola Radici Colace sul tema “il linguaggio e il segno”. Con presentazione del libro di Claudio Arcidiaco, Catullo, quando il poeta si diverte. Strutture e spunti parodici nelle Nugae, Edizioni Città del Sole, 2023. Aprono l’incontro gli interventi di Irene Calabrò, assessore alla Cultura della Città di Reggio Calabria, di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “De Nava” e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Sarà presente l’editore dott. Franco Arcidiaco.

Questo interessante volume pubblicato dalla Città del Sole Edizioni, è il resoconto di un lavoro scientifico originale dove l’autore Claudio Arcidiaco ha raccolto e analizzato i carmi del poeta Catullo, ascrivibili alla categoria della parodia, in questi scritti emerge un poeta che gioca col mito e la tradizione letteraria, un poeta che non prende mai sul serio la bigotta società del suo tempo e non prende sul serio nemmeno se stesso e le sue presunte sofferenze di poeta innamorato.