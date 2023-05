Nuove iniziative e successi per l’Associazione Star Award

Il 7 maggio scorso, nei locali della scuola di Ballo Fenix di San Gregorio di Pellaro, l’Associazione Culturale Star Award ha presentato la terza Masterclass con la partecipazione del noto coreografo romano Luca Barile. che da anni si muove nel mondo della moda e della bellezza come organizzatore di eventi di portata nazionale e internazionale. Barile infatti ha lavorato a Mediaset per alcuni anni come coreografo ed è stato Ambasciatore Doc Italy “Artigiani della bellezza internazionale”.

Gradito ritorno in città anche di Michele Spanò, esperto di estetica e di bellezza, organizzatore di importanti manifestazioni , e della bravissima ballerina Chiara Pellegrino, che hanno arricchito l’evento con le loro professionalità. Intervenuta tra gli ospiti la scuola di ballo ASD Olympus di Sant’Eufemia con i suoi giovanissimi talenti. Una masterclass dedicata a giovani e bambini, ma anche agli over, giunti al Fenix per una giornata di studio e di approfondimento delle tecniche di portamento e di posa fotografica. E’ da ricordare che l’associazione Star Award di Reggio Calabria, presieduta dall’instancabile Marlena Maimone, ha già al suo attivo importanti iniziative realizzate sul territorio calabrese , finalizzate a diffondere tra gli aspiranti modelli, conoscenze e competenze per affrontare con disinvoltura le passerelle anche in ambito nazionale ed internazionale. Dall’ evento “I Bronzi di Athena” svoltosi all’Arena dello Stretto nel settembre scorso, all’evento artistico 4Season tenutosi sempre nei locali della scuola di ballo Fenix con le coreografie del bravissimo coreografo reggino Davide Pezzimenti, fino a giungere al ” Merry Christmas”, spettacolo di arte e moda con cui è stato inaugurato con allegria il 2023, la Star award non si è mai fermata.

Recentemente alcuni modelli dell’Associazione sono stati protagonisti di importanti passerelle, come quella della Milano Fashion Week, nella quale hanno sfilato per la stilista americana Samina Mughal, facendo la loro comparsa sia su riviste nazionali che internazionali. Nel mese di Aprile invece, sono stati presenti in ben due eventi di rilievo: la Fiera degli Sposi, tenutasi a Brescia e la Malta International Fashion. Recentissima la partecipazione al River Fashion Festival tenutosi sulla Stradivari ,la motonave più grande d’Italia, che ha visto sfilare per numerosi stilisti i modelli della Star Award: Manuela Schiavone, Myriam Loddo, Elisa Penna e Maria Magdalena Ferrand Saverino, quest’ultima, insieme al modello Antonino Schiavone, si aggiudica rispettivamente il primo posto Over e Mister, aggiudicandosi la finale del concorso. Prossimamente nuova partecipazione all’evento promosso dall’agenzia Mi.Lu di Michele Spanò e Luca Barile, in collaborazione con la Star Award, nel magnifico castello Rocca dei Borgia a Nepi.

Lo staff di trucco e parrucco dell’evento del 7 maggio scorso è stato realizzato da Hair and Makeup Reghium Team: Gianni Sorci, Pasquale Cutrupi, Antonella Morabito, per il parrucco, Maria Idone e Susy Meduri, per il makeup, le riprese video dal Maker Matteo Riso, in arte Mattuke, mentre il maestro Antonio Macheda ha curato la fotografia. Conclude così Raffaella Imbriaco